Flaviano Melo anuncia a liberação de R$ 8 mi em emendas para Sepa

A Secretaria de Estado de Produção e Pecuária (SEPA) vai contar com pelo menos R$ 8 milhões do Orçamento Geral da União (OGU), recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas para estimular a produção de grãos no Estado. A informação foi dada pelo pecuarista Neném Junqueira, novo titular da Sepa, logo após receber visita, em seu gabinete, do deputado federal Flaviano Melo (MDB), que anunciou os recursos e interesse em trabalhar em parceria com o órgão e com o Governo do Estado.

A visita do deputado federal à Nenem Junqueira foi significativa porque havia nos bastidores da política local informações de que o MDB não havia se sentido contemplado com a indicação do pecuarista para o cargo. Ao visitar à Sepa, Flaviano Melo, na condição de presidente regional do MDB, não só demonstrou apreço pelo nome de Neném Junqueira como se comprometeu em ajudá-lo com recursos federais para que o órgão possa cumprir as metas estabelecidas pelo governador Gladson Cameli.

“O governador me determinou projetos que possam contemplar, principalmente, os pequenos e médios produtores, assim como também a não perder de vista a grande indústria da carne bovina e a produção de grãos em grande escala, o que gera impostos e empregos”, disse Junqueira. “O apoio do deputado Flaviano Melo neste sentido vem a calhar porque poderemos contar com o gabinete dele em Brasília para a abertura de gabinetes ministeriais como também para a feitura dos projetos que pretendemos executar”, disse.

O secretário também lembrou que, na condição de ex-prefeito, ex-governador ex-senador da República, Flaviano Melo tem vasta experiência na administração pública e muito pode ajudar o Governo do Estado, principalmente na áreas da agricultura acreana, que el conhece tão bem. “Como político de vários mandatos e de profundo conhecimento da administração estadual, o Flaviano Melo será um parceiro da melhor qualidade e estamos muito contente com o apoio que ele nos demonstrou”, disse Junqueira.