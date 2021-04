Fluminense x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Fluminense e Botafogo fazem clássico no Maracanã pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Os dois times se enfrentam em busca da classificação para a próxima fase da competição estadual.

O Flu tem situação melhor que o rival deste sábado (17/4). O Tricolor é o quarto colocado, com 16 pontos, e uma vitória sobre o Glorioso elimina o time de General Severiano.

O Botafogo precisa vencer para continuar com chances de classificação. Com 12 pontos, o time precisa derrotar o Fluminense para chegar na última rodada com possibilidade de avançar à próxima fase. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Wellington e Nenê; Luiz Henrique, Kayky e Fred. Técnico: Roger Machado

Botafogo: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Vitor; Ricardinho, Matheus Frizzo, Marco Antônio e Felipe Ferreira; Marcinho e Matheus Nascimento. Técnico: Marcelo Chamusca

Data: sábado (17/4)

Horário: 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão: PPV do Campeonato Carioca