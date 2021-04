“Foi uma noite deliciosa”, dizem Simone e Simaria sobre festa no BBB

As coleguinhas Simone & Simaria foram a atração da última festa do BBB21, nesta sexta (16/4), e fizeram a alegria dos brothers da casa cantando sucessos. Alguns participantes até se emocionaram com a participação da dupla, como foi o caso de Juliette.

Em entrevista à coluna, as coleguinhas falaram sobre como é se apresentar em um reality show.

“Cantar no BBB é sempre uma alegria imensa. A energia dos brothers, ver de pertinho a carinha de cada um que tanto acompanhamos pela telinha, é muito gostoso! Foi uma noite deliciosa, que já deixa saudades!”, revelou Simone.

