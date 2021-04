Fotógrafo registra estrelas e rastro da Via Láctea no céu sobre as Cataratas do Iguaçu

Fotos raras do céu sobre as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, rodaram o mundo e impressionaram internautas. Não só pela beleza das quedas d’água à noite, mas porque sobre elas o fotógrafo Victor Lima registrou o céu estrelado, que revelou até mesmo rastros da Via Láctea e outros corpos celestes.

O impacto das fotografias é tão grande que alguns críticos suspeitaram de que se tratassem de montagens, mas o fotógrafo explica que a técnica de superexposição é o que possibilita o registro de elementos que não são visíveis a olho nu. Veja na reportagem em vídeo acima.

Para conseguir os registros, Victor e outros onze alunos que participaram da primeira expedição fotográfica noturna no Parque Nacional do Iguaçu, planejaram bastante, mas também contaram com a sorte.

“Realmente o clima ajudou. Foram três noites onde não tivemos nenhuma nuvem no céu”, comemora Victor.

Veja as fotografias de Victor Lima: