Frente de prefeitos diz não se preocupar com ampliação da CPI, mas vê ‘cortina de fumaça’

Donizette participou de uma audiência na comissão do Senado que acompanha as ações contra a pandemia.

Na semana passada, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou ao Senado a instalação da CPI , que desde janeiro tem as assinaturas suficientes para começar a funcionar.

O governo vinha tentando, até então com sucesso, barrar a CPI. Agora, com a decisão de Barroso, o Palácio do Planalto tenta incluir ações de estados e municípios nas investigações.