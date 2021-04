Fronteira da Bolívia com o Acre é liberada nesta sexta-feira

Sem um comunicado oficial, a fronteira da Bolívia com o Acre foi liberada na manha desta sexta-feira, dia 9, após cumprir os 7 dias conforme foi decretado pelo governo federal do País, como forma de barrar o aumento de casos de infecção causado pelo covid-19.

A medida federal causou muitas reclamações, principalmente na fronteira com o Acre, pois o estado de Pando, que tem Cobija como capital, é um dos mais isolados do País, precisando das estradas do Peru e Brasil, do comércio de Brasiléia e Epitaciolândia, além dos trabalhos oferecidos nas cidades fronteiriças.

Para evitar um certo desabastecimento nas cidades gêmeas, o prefeito de Cobija e a governadora de Pando, publicaram um decreto abrindo ‘janelas’ para a entrada e saída, o que causou mais aglomeração e transtornos nos dois lados.

Tais medidas em todas as esferas foram bastantes criticadas, tanto pela situação, quanto oposição no lado boliviano. Segundo jornalistas bolivianos, por isso, as autoridades teriam resolvido liberar a passagem.

Importante destacar que, nenhum documento oficial foi divulgado pelo governo federal boliviano, sobre a liberação da fronteira com o brasil.