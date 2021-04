Geladeiras doadas pela Energisa e Prefeitura para vítimas da alagação são colocadas à venda

Posts feitos em grupos de vendas nas redes sociais oferecem geladeiras oriundas da campanha da Energisa, que numa parceria com a Prefeitura de Rio Branco, entregou na quinta-feira (1°) pelo menos 72 refrigeradores para as famílias que foram atingidas pela alagação.

No Facebook, uma geladeira com o adesivo da concessionária de energia é oferecida por R$ 1.200 reais. O rapaz que fez a publicação se identifica como Iago Lima, e acrescenta que o eletrodoméstico ainda está na caixa.

Em nota enviada ao ContilNet, a assessoria da Prefeitura informou que foram contempladas famílias do bairro da Paz, Conquista, Hélio Melo e Amapá. O próprio prefeito Tião Bocalom (PP) esteve fazendo a entrega das geladeiras.

“Essa é mais uma ação da prefeitura com o apoio da Energisa, estamos recompensando um pouco do sofrimento que as pessoas tiveram com a enchente”, disse Bocalom.

Procurada nesta sexta-feira (2), a assessoria da Prefeitura da Capital não se pronunciou sobre a venda dos refrigeradores que foram doados.

