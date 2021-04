Gladson anuncia fim de ‘lockdown’ aos fins de semana

“Vou tirar essa palavra do meu vocabulário “, disse o governador Gladson Cameli nesta quarta-feira (7) sobre o termo lockdown, durante o início da vacinação dos profissionais da Segurança Pública no Acre.

“Não gosto desse termo e vou retirar ele do meu vocabulário e do governo”, destacou.

Cameli afirmou que não dará continuidade ao decreto de fechamento dos supermercados e postos de gasolina aos fins de semana.

“Nós não vamos afrouxar as medidas de cuidado e isolamento social, mas não vamos fazer lockdown. Já verifiquei com os prefeitos dos municípios e não vamos continuar com o fechamento dos comércios e postos aos fins de semana”, finalizou.