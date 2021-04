Gladson diz que vai convidar Neri para compor alto escalão

Durante o início da vacinação dos profissionais da Segurança Pública do Acre, nesta quarta-feira (7), na sede do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, o governador Gladson Cameli anunciou que convidará a ex-prefeita Socorro Neri para compor o alto escalão do executivo.

Questionado se seria para a Secretaria de Educação a indicação, por conta da experiência que tem a professora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Cameli explicou que não sabe e que ainda não conversou com Socorro.

“Não sei se para a Educação, mas quero Socorro no meu governo, pela experiência e competência que ela tem”, destacou.

“Ainda não conversei com ela sobre isso, mas eu quero”, finalizou.

Neri contou com o apoio de Gladson nas últimas eleições de 2020 para a Prefeitura de Rio Branco.