Gladson oficializa suspensão de ‘lockdown’ e altera toque de recolher

O governador Gladson Cameli (PP) estabeleceu na tarde desta quarta-feira (7) mudanças nas medidas restritivas que tratam do funcionamento de atividades consideradas não essenciais durante a semana e aos fins de semana. Uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) deve ser publicada com as alterações.

Com o novo Decreto, os supermercados deverão abrir às 7h e fechar às 17h todos os dias, inclusive aos sábados e domingos.

Durante a semana, o toque de restrição será das 22h até 5h.

Aos sábados e domingos, o toque de restrição será um pouco mais cedo, iniciando 19h e indo até 5h da manhã.

O governador já havia anunciado a mudança nesta quarta, durante a cerimônia de vacinação dos profissionais da Segurança Pública do Acre.