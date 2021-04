Gonzaga recebe policiais penais e vai tratar com Gladson sobre equiparação salarial

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (6) uma comissão formada por policiais penais para tratar sobre o anteprojeto de lei que busca isonomia salarial dos policiais penais do Estado.

Participaram da reunião o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre, Eden azevedo, o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Joelisson Ramos, e os policiais penais Edilson Araújo e Leandro Evangelista.

O deputado Gonzaga colocou o seu mandato à disposição da categoria para lutar em defesa de melhores condições de trabalho e a equiparação salarial. Gonzaga afirmou que vai dialogar com o governador do Estado, Gladson Cameli, sobre o tema.

“Vamos conversar com o governador e levar o assunto para ser debatido com ele. Os policiais penais desempenham um trabalho de suma importância na linha de frente para manter a segurança da sociedade e precisam ser valorizados, além da classe não ter um concurso desde 2007”, afirma o parlamentar.

O anteprojeto de lei de autoria do deputado Roberto Duarte (MDB) propõe que a carreira dos policiais penais seja estruturada e escalonada em cinco classes com subsídio peculiar correspondente a sua ascenção funcional.