Governador Gladson Cameli nomeia 18 e exonera 14 nesta terça-feira

O governador Gladson Cameli (Progressistas) nomeou 18 cargos comissionados para o governo nesta terça-feira (13). Em contrapartida, exonerou 14, quatro deles do gabinete do vice-governador Major Rocha (PSL). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

Entre as secretarias que participaram da dança das cadeiras estão a de Educação, Cultura e Esporte (SEE), Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Produção e Agronegócio (Sepa), Meio Ambiente (Sema), Saúde (Sesacre), Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), além da Controladoria Geral do Estado (CGE), Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa).

O governador também fez e prorrogou cessões de servidores a outros órgãos, entre eles a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Tribunal de Justiça (TJAC) e Câmara dos Deputados.