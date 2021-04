Governador vistoria obra de ampliação do Into e promete inauguração para breve

O governador Gladson Cameli (Progressistas) visitou na manhã desta terça-feira (13) a obra de ampliação do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), localizada nas antigas instalações do quartel do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A agenda foi acompanhada pelo prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante, também do Progressistas, que veio a Rio Branco para acompanhar o retorno do governador ao partido do qual estava afastado desde o ano passado por conta de discordâncias eleitorais.

Cameli afirmou que a inauguração do espaço será em breve e que a unidade irá contar com novos leitos de enfermaria que poderão ser transformados em UTI para pacientes com Covid-19, a depender da necessidade.