Governo lança edital para venda da Zona de Processamento e Exportação

O leilão irá acontecer no próximo dia 16, quinta-feira; A ação é um desejo do governador

A edição do Diário Oficial desta quinta-feira (1°) trouxe o edital para venda e arrematação das ações de capital da AZPE, empresa responsável pela administração da Zona de Processamento e Exportação (ZPE). As instalações foram inauguradas há mais de 10 anos, no município de Senador Guiomard.

O leilão irá acontecer no próximo dia 16, quinta-feira, e poderá ser acessado por meio dos sites www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br

A ação é um desejo do governador Gladson Cameli (PP) que tem, junto à Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) trabalhado para por empreendimentos como a Peixes da Amazônia e a própria ZPE en atividade.

