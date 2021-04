Gozada otimizada: saiba o melhor momento do dia para se masturbar

Ainda que a pessoa tenha uma vida sexual ativa com parcerias, nada como o ato de dar prazer a si mesmo, certo? Até porque, uma coisa não deve excluir a outra. A masturbação é um processo de autoconhecimento e descoberta do próprio prazer (e, consequentemente, da otimização do prazer a dois).

De acordo com a psicóloga especializada em sexualidade Jéssica Siqueira, do Sexo Sem Dúvida, ter um orgasmo envolve fatores psicológicos e fisiológicos, que causam descargas rítmicas e contrações musculares e trazem benefícios.

“São inúmeros, como melhora do sono, fortalecimento do sistema imunológico, diminuição do nível de estresse e alívio de dores e tensões”, explica.

Mas vale o lembrete: apesar da masturbação ainda ser diretamente relacionada à chegada ao orgasmo, a especialista afirma que essa mentalidade precisa mudar. “Não pode ser visto como uma obrigação. “O orgasmo, seja na masturbação ou na relação sexual em si, precisa ser visto como o meio e não o fim”, diz.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!