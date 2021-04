História e latrina aguardam seus representantes da política acreana

AUSÊNCIA DO PODER PÚBLICO

É inadmissível que uma pessoa perca a vida por conta de um acidente de moto provocado por um buraco em uma das vias mais movimentadas da cidade. Além dos inúmeros buracos, na Estrada do Calafate também não tem iluminação suficiente.

VÍTIMA DO DESCASO

Kédma, de apenas 26 anos, é mais uma vítima do descaso do poder público. Que Deus conforte o coração dos familiares, e que os responsáveis sejam punidos pela justiça.

CPI PERIGOSA

Tudo indica que a CPI da Pandemia trará muita confusão para a política nacional. Com intuito inicial de investigar as ações e omissões do governo federal neste período macabro da nossa história, acabou que governos e prefeituras também podem ser colocados na mira. Será que teremos um novo turbilhão como a Operação Lava-Jato? É o que tudo indica.

QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ

A capa da revista Veja dessa semana traz o ex-presidente Lula, sorridente, imagem colorida e o título, “De volta ao jogo”. A curiosidade é que há exatos 4 anos, a mesma revista estampava um Lula em preto e branco, semblante abatido e o título era “ACABOU”.

INSTRUMENTO POLÍTICO

A Veja foi um dos principais informativos na colaboração com o ex-juiz Moro e procuradores do Paraná para condenarem antecipadamente o petista frente a opinião pública. Como o mundo dá voltas!

FORA BOLSONARO

Um grupo oposicionista ao governo federal intitulado “Acre Contra Bolsonaro” começou a instalar outdoors por Rio Branco. No Acre o presidente teve sua maior vitória, mas parece que estão querendo virar esse jogo.

A CULPA É DELE

A principal acusação do movimento contra Bolsonaro é de responsabilidade pelas mais de 350 mil mortes no Brasil causadas pela Covid-19.

DEFESA DAS MULHERES

Um projeto de lei de autoria da deputada federal acreana Perpétua Almeida (PC do B) foi aprovado pelo Senado e segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Ele garante às mulheres grávidas o afastamento do trabalho presencial durante a pandemia. Sem dúvida um importante PL. É importante destacar que contou até com a orientação da bancada governista para sua aprovação.

MAMANDO

Quando vejo os comentários nas publicações de denúncias do líder da oposição, policial Wherles, percebo que é uníssono para a opinião pública que para se comportar desta forma, precisaria sair do governo. Ele pelo visto não tem coragem e o motivo é simples: não é respeitado mais pelos antigos aliados, e os de oposição querem distantes. Resultado, ele prefere seguir mamando, sozinho, já que os auxiliares já foram eliminados no paredão da confiança de Gladson.

O FUTURO GUARDA OUTRA CADEIRA

Enquanto o agraciado pelo poder se utiliza desse espaço para atacar quem o colocou na cadeira de vice, políticos que entendem que o debate não pode ser visceral, mas de alianças e proposições, se erguem para o futuro. Os livros de história e a latrina aguardam seus representantes.