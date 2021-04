Homem se desfaz de latas de cerveja após bater carro contra poste

O acidente aconteceu na noite deste domingo (11) na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco. O motorista de um veículo Gol, de cor branca e placas MZW8D36, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de eletricidade.

Além do homem, outras três mulheres estavam no carro. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer as mulheres que se feriram no momento da batida.

Logo após o acidente acontecer, o motorista retirou algumas latinhas de cerveja que estavam dentro do carro. Tanto ele quanto as três mulheres estavam visivelmente alterados.