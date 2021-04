Horóscopo 2021: confira a previsão desta quinta para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Novidades no ambiente profissional ou na Ciência e no mundo chamarão a atenção. O dia trará discussões motivadoras com amizades, entendimento com a equipe e maior presença nas redes. Espere por projeção na carreira e maior popularidade. A Lua iluminará o futuro e a missão. Conflitos e disputas de poder cobrarão atitude e posicionamento diante dos acontecimentos. União no amor.Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em abril