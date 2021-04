Horóscopo 2021: confira a previsão deste sábado para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Com a entrada da Lua em seu signo, por onde já transitam vários planetas, dedique o sábado para você. Cuidar da beleza, da imagem e do corpo jogará a autoestima para cima. Avalie sonhos e sentimentos. Fase de começar novo ciclo, com clareza de objetivos e força para encarar mudanças na carreira e os desafios impostos pela pandemia. Emoções à flor da pele. Poder pessoal em alta!Horóscopo do sexo 2021: veja as previsões de cada signo em abril