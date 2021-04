Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Entre conexões e desconexões procede a trama de relacionamentos sociais que compõe o destino atual. As pessoas que simpatizam com você se misturam com as que antipatizam, e não poderia ser diferente. A vida é assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando nada pode ser feito, é isso mesmo que você precisa fazer, nada, e aguardar que o tempo resolva as questões que são maiores do que sua capacidade de as controlar. Nada há de errado nisso, apenas a vida passando.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aquilo que hoje imaginar ter compreendido bem, faça a si o favor de repensar amanhã e depois de amanhã, porque as certezas de hoje são enganosas, tendem a decepcionar. Porém, como sempre, tudo há de ser investigado.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os sonhos são mais vívidos de dia, na vigília, do que de noite, no sono. Isso é assim porque não há verdadeira diferença entre uma coisa e a outra, é apenas a continuidade da consciência, sempre amarrando pontas soltas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Buscar orientação em quem não se orienta bem é o mesmo que ter cegos conduzindo um ônibus. Este é um momento em que precisa haver uma dose extra de boa convivência, sem que ninguém fique cobrando outrem de nada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem sempre a maneira mais correta de fazer as coisas é também a mais conveniente. Em alguns momentos, a certeza é inconveniente, porque impede que outras formas de expressão se manifestem e tenham voz e vez. Aí não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de as circunstâncias colocarem você em evidência, melhor será que saia de fininho de toda e qualquer situação em que você fique no meio de algum conflito. Sem ansiedade, apenas encontrando a saída. Só isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

O que era não mais será, e o que será ainda não é. O momento da transição é bastante incômodo, mas passará, e o fará sem deixar marcas se você não se debater e ficar chutando a tudo e todos. O outro lado é melhor

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O excesso de pensamentos atrapalha muito hoje, porque são conjecturas tão diversas e contraditórias que sua alma faz, que não há como ter mínimo de clareza no meio disso. Então, nada defina, apenas pense.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A sensação de segurança é esquisita, porque ora está aí, estável e maravilhosa, ora some completamente de você, sendo que o cenário continua o mesmo. A sensação de segurança, então, é interior. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Tomar iniciativas hoje? Só as imprescindíveis, porque todas as que você puder evitar e empurrar para depois, será tempo que você ganhará e conflito que você poupará também. Hoje descanse seu corpo e alma. Despreocupe.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Quando a desorientação é tão grande que tudo fica embasado, logo mais ela mesma se transforma numa forma de descanso, já que nada pode ser feito. Seguir em frente, descansar, exercer o direito à despreocupação.