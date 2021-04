Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo

Veja o horóscopo por Oscar Quiroga para desvendar este domingo, de acordo com cada signo

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Deixe sua mente se distrair à vontade por algumas horas, não se force a manter um foco que, agora, seria muito difícil sustentar, além de isso ser desnecessário. A distração também é importante, apesar de desprezada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Este é um momento muito propício para você desenvolver longas e profundas conversas com sua própria alma, desnudando seu ser diante dela, para ter uma imagem completamente sincera de si. Isso trará muito esclarecimento.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem todas as pessoas que circulam pela sua vida são de seu apreço, mas isso não significa que você deva lhes deixar claro seu desprezo. Deixe elas circularem, sua alma precisa desse movimento. É assim.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Normalmente, os conselhos sábios dizem respeito da necessidade de manter o foco e a concentração, porém, há um tempo para cada experiência entre o céu e a terra e, agora, seu tempo é de distração mesmo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

De conversas aparentemente banais podem surgir ideias maravilhosas que, apesar de não poderem ser aplicadas de imediato, precisam ser anotadas, para uso futuro. Preste atenção a tudo que seja conversado agora.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Se você desconfiar disso ou daquilo, sugiro que faça uma investigação imparcial antes de acreditar piamente nas suas desconfianças. Investigar imparcialmente evitará que você faça acusações levianas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para você não se envolver em conflitos desnecessários, nem tampouco evitar aqueles que constituiriam oportunidades de melhorar relacionamentos, você precisa olhar o mundo e as pessoas com total sinceridade.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As potencialidades envolvidas nesta parte do caminho são imensas e variadas, mas precisam ser resgatadas do meio dessa bagunça em que se encontram os instrumentos de trabalho e os utensílios da vida cotidiana.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Muitos desejos ao mesmo tempo que se contradizem entre si. Isso produz uma desorientação momentânea, mas que não provoca grandes contrariedades, apenas uma demora para escolher a que desejos se dedicar. Só isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Apesar de ser domingo, um dia que convida à quietude, sua alma precisa de dinamismo, de movimento. Por isso, leve seu corpo a passear, aproveite as horas do dia para visitar lugares, com cuidados de higiene.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Antes de sair por aí em busca de aventuras e emoções intensas, procure olhar com mais atenção tudo e todos que estão ao alcance de sua mão, porque é por aí que essas experiências se encontram, mas passam despercebidas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Talento é algo para manifestar e expressar, porque de outra maneira você fica imaginando mundos e fundos maravilhosos, sem nunca se atrever a subir ao palco e fazer a sua parte. Supere a timidez, se lance à vida.

