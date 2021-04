Hotel Resort é desapropriado para acomodar nova sede do Ministério Público do Acre

O Governo do Estado publicou um decreto que torna o imóvel localizado na Estrada Transacreana, com a Estrada da Floresta e Via Verde, no bairro da Floresta, de utilidade pública para fins de desapropriação, com objetivo de ser instalada a nova sede do MPAC.

O decreto saiu na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (12). O hotel foi fechado por ordem judicial após seus sócios não conseguirem pagar as parcelas de um empréstimo de R$ 12,5 milhões de reais, por meio do FNO Amazônia Sustentável, usados para construção do hotel, o que fez com que o Banco da Amazônia ingressasse na justiça com uma Ação de Execução de Título Extrajudicial em junho de 2018. Com informações da Folha do Acre.