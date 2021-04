Idoso de 105 anos e outras 6 pessoas são as vítimas fatais da Covid-19 no AC nesta quarta

O Acre registro no boletim desta quarta-feira (14) sete novas mortes por coronavírus. Entre as vítimas fatais está um idoso de 105 anos que morreu no último dia 28 de março, apenas 4 dias após dar entrada na Upa da Sobral.

O total de óbitos no Acre chega a 1.374 em todo o estado.

Veja quem são as outras seis mortes confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira:

Morador de Xapuri, M. M. F., de 72 anos, deu entrada no dia 19 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e veio a óbito no dia 31 de março.

M. D. Q., de 79 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 8 de abril, vindo a falecer no dia 13 do referido mês.

Morador de Rio Branco, R. F. S., de 82 anos, deu entrada no dia 3 de abril, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 13 de abril.

Morador de Rio Branco, J. S. F., de 35 anos, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), no dia 4 de abril, vindo a óbito nesta terça-feira, dia 13.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Rio Branco, M. T. F., de 82 anos, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), no dia 23 de março, vindo a óbito no dia 25 de março.

Moradora de Rio Branco, C. K. S. L., de 36 anos, deu entrada no dia 23 de março, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu no dia 8 de abril.