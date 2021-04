Idosos são torturados durante assalto no Acre; bandidos fugiram com R$ 6 mil

A noite de domingo (11), no ramal do Formigueiro, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi marcada por um assalto com um casal de idosos. As vítimas foram feitas reféns e quatro suspeitos teriam cometido o crime na comunidade. Os criminosos levaram R$ 6 mil das vítimas.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos ameaçaram as vítimas com armas de fogo e ainda torturaram e ameaçaram os dois idosos. A mulher tem 78 anos, e o homem, 74 anos. Eles estão com ferimentos nos braços, devido a tortura que sofreram.

As vítimas foram atendidas no Hospital Regional do Juruá na madrugada desta segunda-feira (12). Os dois foram socorridos por uma equipe do Samu após pedido de auxilio da Polícia Militar. Os criminosos, que fugiram, ainda não foram identificados.