Influencer é executado em loja de material de construção em Manaus

O digital influencer César Junio Duarte de Castro, de 20 anos, foi assassinado com, pelo menos, sete tiros, na tarde de sábado (10), dentro de uma loja de material de construção, na comunidade Mundo Novo, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. Segundo a polícia, as características do crime apontam para uma execução.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta de 13h, quando a vítima estava sentada em um banco, enquanto tomava conta do estabelecimento, que pertence aos seus familiares. Na ocasião, dois criminosos chegaram em uma motocicleta, se dirigiram diretamente a Junio e o assassinaram a tiros.

“Os bandidos não levaram nenhum pertence aqui da loja, então um latrocínio está praticamente descartado. Todas as características apontam para uma provável execução, entretanto, somente após as investigações nós poderemos identificar a autoria, a motivação e a real circunstância dessa ocorrência”, explicou o delegado Guilherme Antoniazzi, da DEHS.

Segundo a perícia, o jovem foi atingido com disparos no peito, cabeça e nos braços. O corpo de Junio foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A DEHS irá investigar o caso.

Comoção nas redes sociais

Seguido por mais de 14 mil pessoas, o influencer compartilhava nas redes sociais o registro de suas viagens e do seu cotidiano. Após a notícia de sua morte se espalhar entre os internautas, a última foto postada por Junior recebeu uma enxurrada de mensagens, dentre elas, a do cantor Matheus, da dupla sertaneja Matheus & Kauan, de quem a vítima era fã.

“Descanse em paz Júnio, você é muito especial para a família Matheus e Kauan”, disse o artista.