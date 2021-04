Instituto de Perícia abre 276 vagas com salário de até R$ 7,4 mil confira edital

O novo concurso ITEP RN (Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte) está com o edital nº 001/2021 publicado! O Instituto AOCP é o responsável pela organização de todo o evento.

São oferecidas, como já se sabia, 276 vagas para candidatos de níveis médio e superior, distribuídas entre os cargos de:

Perito Criminal – áreas geral e específica;

Perito Médico Legista;

Perito Médico Legista na Área de Psiquiatria;

Perito Odontolegista;

Assistente Técnico Forense;

Agente Técnico Forense; e

Agente de Necropsia.

Concurso ITEP RN 2021: remuneração, lotação e especialidades

A remuneração inicial bruta dos cargos de nível médio será de R$ 2.807,36 (Agente Técnico Forense) ou R$ 3.186,70 (Agente de Necropsia).

Prepare-se: Questões de Concursos

Ao todo, são 134 vagas nesse nível intermediário, já considerando as nove vagas reservadas para pessoas com deficiência.

Os cargos de nível superior do concurso ITEP RN estão distribuídos por especialidades. A ocupação de Assistente Técnico Forense, que tem remuneração inicial bruta de R$ 3.456,80, tem oportunidades nas seguintes áreas:

Administração;

Analista de Sistemas;

Arquitetura;

Biblioteconomia;

Contabilidade/Economia;

Direito;

Enfermagem do Trabalho;

Engenharia Civil;

Engenharia de Produção;

Engenharia de Segurança do Trabalho;

Psicologia;

Psicologia Organizacional; e

Serviço Social.

O cargo de Perito Criminal, cuja remuneração inicial bruta será de R$ 7.440,00, possui vagas tanto na área geral, quanto nas seguintes áreas:

Toxicologia (Ciências Biológicas, Biomedicina, Farmácia, Farmácia-Bioquímica);

Computação;

Contabilidade/Economia;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Engenharia Mecânica;

Engenharia Química/Química;

DNA (Ciências Biológicas, Biomedicina, Farmácia, Farmácia-Bioquímica);

Física;

Meio Ambiente;

Psicologia; e

Medicina Veterinária.

Por último, os cargos de Perito Médico Legista e Perito Odontolegista possui vagas nas áreas de Medicina, Psiquiatria e Odontologia, respectivamente.

A remuneração inicial para esses cargos também será de R$ 7.440,00.

No total, são 142 vagas de nível superior, sete delas reservadas para pessoas com deficiência.

Esses servidores serão lotados nas cidades de Caicó, Mossoró, Natal e Pau dos Ferros.

Concurso ITEP RN 2021: inscrições

Os interessados devem acessar o link do concurso ITEP RN, no site do Instituto AOCP, a partir das 09h do dia 12 de abril de 2021.

A taxa de inscrição é de R$ 90,00, R$ 110,00 ou R$ 130,00, conforme o cargo. O prazo final de inscrição é o dia 20 de maio de 2021.

Etapas do concurso ITEP RN

Na primeira etapa do concurso ITEP RN, os candidatos terão que responder a duas provas: uma escrita objetiva (primeira fase) e outra discursiva (segunda fase), ambas previstas para 27 de junho de 2021.

Os locais de aplicação serão divulgados oportunamente, mas a cidade de aplicação será a capital, Natal, salvo se a quantidade de inscritos exceder a capacidade do município.

Além dessas duas avaliações, o concurso terá quatro outras etapas, a saber:

Avaliação psicológica;

Investigação social;

Avaliação de títulos; e

Curso de Formação Profissional.

O atual certame do ITEP, que proverá vagas estatutárias, tem prazo de validade de dois anos, tempo esse que pode ser prorrogado, se for conveniente ao Instituto.

Edital completo do concurso ITEP RN

O edital do concurso ITEP RN nº 001/2021 foi publicado na edição de sábado, dia 10 de abril de 2021, do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, e você pode conferir neste link.

Mas os candidatos não devem se preocupar, pois todas as informações estarão disponíveis no site do Instituto AOCP.

Concurso anterior

O concurso ITEP RN anterior foi regido pelo edital n.º 003/2017, que teve a meta de contratar 156 servidores de níveis médio e superior, sob o regime estatutário.

A remuneração inicial era de até R$ 7.440,00, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os cargos disponíveis foram: Agente de Necropsia, Agente Técnico Forense, Perito Criminal (áreas de Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Ciências da Computação, Engenharia Elétrica, Química, Farmácia-Bioquímica e Psicologia) e Perito Médico Legista (Médico e Médico Psiquiatra).

O interessante é que os candidatos têm à disposição as provas anteriores da mesma banca. Sim: o Instituto AOCP também foi o responsável por organizar e executar todo o processo de seleção.

Este concurso teve validade por 180 dias a contar da data de homologação do certame e poderia ser prorrogado por igual período a critério do ITEP/RN.

Os candidatos foram submetidos a quatro etapas distintas, sendo elas:

Provas Objetivas;

Discursivas/Estudo de Caso;

Prova de Títulos; e

Curso de Formação.

Para as provas objetivas, foi exigido do candidato conhecimentos específicos em disciplinas comuns a todos os cargos, assim como conhecimentos em matérias pontuais. Dentro das disciplinas, em comum a todos os cargos, estiveram:

Língua Portuguesa;

Informática;

Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal.

Sobre o ITEP RN

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP RN) presta serviços na área de medicina legal, criminalística e de identificação, atuando na produção de provas técnicas para elucidação de delitos e mantendo o arquivo de identificação civil e criminal da população.

As ações do Instituto são realizadas em sintonia com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do estado do Rio Grande do Norte, tratando a Segurança Pública como prioridade.

Além disso, oferece à população serviços de emissão de certidão de antecedentes criminais e de identidade.