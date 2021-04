Jesus Sérgio é eleito vice-presidente da Comissão da Amazônia da Câmara dos Deputados

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) foi eleito nesta quarta-feira (07) vice-presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (Cindra) da Câmara dos Deputados. O parlamentar foi eleito vice-presidente da Comissão da Amazônia pela segunda vez nesta legislatura.

A Comissão da Amazônia tem a missão de debater e votar proposições ligadas aos seguintes temas: integração regional e limites legais; assuntos indígenas; desenvolvimento sustentável, além do desenvolvimento e integração da Região Amazônica.

“A Comissão da Amazônia é umas das mais importantes da Câmara dos Deputados e o nosso objetivo é aprovar projetos que visam o crescimento, o desenvolvimento da nossa região e o bem-estar do nosso povo”, afirmou Jesus Sérgio.

A eleição para o cargo foi uma indicação do partido do deputado Jesus Sérgio, o PDT, e mostra o prestígio do parlamentar acreano junto ao seu partido e aos demais membros da Comissão, formada por parlamentares de diversos partidos e regiões do Brasil.