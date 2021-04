Joelma lança clipe sobre força e libertação feminina: ‘Cheguei ao fundo do poço algumas vezes’

O nome dela é Joelma, mas pode chamar de Fênix. Ou libélula, como a cantora se mostrará a partir desta quinta-feira (15) no clipe do single “Coração vencedor”. O figurino verde fluorescente e a peruca de fios longos e avermelhados compõem uma das facetas que a paraense assume no vídeo gravado em 8 e 9 de março, num castelo em Vinhedo, no interior de São Paulo. Na superprodução, dirigida e roteirizada por ela, em parceria com Ricardo Lago, a artista ainda surge como amazonas, num estilo meio guerreira medieval, e heroína de anime, ao lado de sete bailarinas (até então, casais a acompanhavam nas coreografias, dançando juntinho).

— Nós, mulheres, temos um pouco de cada uma delas. A libélula é a representação da liberdade — explica Joelma: — Acho que todo mundo passa por algum tipo de prisão. Às vezes, é um pensamento que tira a sua paz e a sua alegria. Ou o problema pode ser um sentimento, um lugar, uma pessoa. É preciso tomar coragem e se libertar. Hoje, eu me sinto totalmente livre. Sou Fênix, porque cheguei ao fundo do poço algumas vezes, mas sempre saí dele e renasci. Não me acomodo.

