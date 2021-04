Jogador lucra mais de R$ 50 mil no Instagram após término com Jojo Todynho

Polidoro Júnior está aproveitando sua popularidade após o relacionamento relâmpago com Jojo Todynho. Após a confusão envolvendo a modelo Cristina Mendonça, o jogador do São Caetano decidiu focar também na carreira de influenciador digital e, segundo seu assessor de imprensa, ele já lucrou mais de R$ 50 mil com o Instagram.

“Já havia recebido alguns convites aos 18 anos para ser modelo. Mas por conta dos meus compromissos no futebol, não consegui aceitar. Assim como a minha faculdade de Marketing, que também não terminei. Realmente, com toda essa repercussão que teve na mídia nessa última semana, estou recebendo convites e propostas. Espero que, desta vez, eu consiga conciliar com a minha rotina no futebol, como vários jogadores famosos fazem. O mercado publicitário para o esporte é muito próspero. Espero que as coisas deem certo e eu siga por um bom caminho”, contou o jogador em conversa com a Quem.

