Jorge Viana é a única esperança do PT e confirmou sua candidatura em 2022

BUSCANDO A RECONSTRUÇÃO

A foto postada pelo ex-senador e ex-governador Jorge Viana, nas redes sociais, nesta sexta-feira, 16, falando sobre boa política, esperança e futuro deixam claras suas intenções políticas. À coluna, o petista confirmou que é candidato em 2022, mas sobre o cargo deixou no ar. Vamos ver!

PERMANECE ONLINE

Não há necessidade nenhuma em retornar com as sessões presenciais da Câmara de Vereadores. O ato publicado pelo presidente N. Lima (Progressistas) no Diário Oficial de hoje, 16, prorrogando por 15 dias a suspensão dos trabalhos presenciais, foi um acerto. Quem pede o retorno, só pode estar alheio às notícias sobre a pandemia na cidade. Não acabou.

NEGÓCIO DA CHINA

Hoje o governo do Estado conseguiu vender a Zona de Processamento e Exportações (ZPE). A empresa China Haiying do Brasil LTDA arrematou o empreendimento por R$ 25,8 milhões, que serão investidos na indústria local. Em 25 dias a empresa paga a entrada, equivalente a 5% do valor total.

