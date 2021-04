Jorge Viana lamenta abandono do Parque da Maternidade, que completa 18 anos: ‘Muito triste’

O ex-governador do Acre Jorge Viana (PT) está “muito triste” com o abandono do Parque da Maternidade, em Rio Branco. A obra foi entregue em 2002, durante seu primeiro governo, e é um dos maiores símbolos de sua gestão.

Com cerca de seis quilômetros de extensão, o espaço, que já foi o principal cartão postal do estado, atualmente enfrenta falta de iluminação, quiosques abandonados, espaços depredados, quadras sem manutenção, esgoto nas vias, buracos nas ciclovias, entre outros problemas.

O assunto foi tema de reportagem na imprensa local. A matéria foi compartilhada pelo petista nas redes sociais. “Foi feito com amor e carinho…”, comentou Viana.

A manutenção do local é de responsabilidade da prefeitura de Rio Branco e os custos com energia elétrica, do governo. À reportagem, ambas as gestões disseram tentar resolver a situação do parque.