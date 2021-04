Jovem morre após moto bater em buraco na Estrada do Calafate

Uma motociclista identificada como Kédma Maria Oliveira de Souza, de 26 anos, morreu na madrugada deste sábado (17), após colidir em um buraco, se desequilibrar e bater com a cabeça no asfalto na Estrada do Calafate, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Kédma trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha Neo, 125, de cor vermelha e placa QLZ-0059, quando atingir um buraco na pista, perder o controle da moto se desequilibrou e bater a cabeça violentamente contra o asfalto. A vítima estava usando capacete, mas acabou perdendo muito sangue e inclusive teve perda de massa encefálica.

Ela não resistiu e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e só atestou óbito a Kédma.

Segundo amigos da vítima, Kédma é funcionária de um supermercado da capital e, ao sair do trabalho, ela e o marido foram na casa de amigos no Conjunto Esperança. Depois da meia noite, a mulher resolveu ir para a própria casa, no Calafate.

Ainda segundo informações, Kédma estava em uma motocicleta e logo atrás o marido estava em outra, todos com o mesmo destino, que era a residência do casal. Ao chegar na ladeira que dá acesso a ponte do Calafate, que é mal iluminada e possui muitos buracos, sem contar que a ponte não é sinalizada, Kédma morreu no acidente.

O marido da vítima ainda tentou socorrer a esposa juntamente com populares que passavam pelo local, mas não tiveram êxito.

O Batalhão de trânsito esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. O corpo de Kédma foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Após os procedimentos, a motocicleta foi recolhida por familiares da vítima que estavam no local muito abalados.