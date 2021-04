A advogada atingiu mais uma marca histórica nas redes sociais, na última quarta-feira, 14.

Poucos dias após conquistar a marca de 20 milhões de seguidores no Instagram, a sister se tornou a terceira participante do Big Brother Brasil mais seguida.

A paraibana ultrapassou o número de seguidores de Rafa Kalimann, com 21,1 milhões. Com a nova marca, Juliette está atrás apenas de Sabrina Sato, que tem 29,5 milhões, e de Grazi Massafera, com 23,3 milhões.

