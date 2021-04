Leilão da ZPE nesta sexta fará governo se livrar de elefante branco

LEILÃO DA ZPE

Amanhã, 16, o governo do Estado realiza o Leilão da Zona de Processamento e Exportação (ZPE): um verdadeiro elefante branco deixado de herança pelo governo passado, e que já custou milhões aos cofres públicos.

ELEFANTE BRANCO

Desde o inicio de sua gestão, o governador Gladson Cameli tenta dar uma destinação o mais benéfica possível ao Estado. O lance inicial é de quase R$ 26 milhões e é possível que um consórcio de empresas da China arremate o empreendimento.

FICOU NA PROMESSA

A ZPE foi criada, no governo Binho, com a promessa de gerar emprego e renda aos acreanos, além de ser um atrativo irresistível para a instalação de novos negócios. A promessa não saiu do papel, foi passando de governo para governo sem que gerasse nenhum resultado. O valor da venda será investido na indústria do Estado, como melhoramento dos Parques, Polos Industriais e Distritos, segundo a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

