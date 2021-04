Leonardo deve deixar os palcos com turnê “Não Aprendi Dizer Adeus”

Após anunciar venda da fazenda Talismã e sua próxima live “Cabaré 3” com Xand Avião e Raí Saia Rodada, o sertanejo Leonardo dará adeus aos palcos. Após a turnê “Amigos”, o cantor dará sequência a tour “Não Aprendi Dizer Adeus”. O veterano, que recentemente esteve ao lado de Gusttavo Lima em live sertaneja, tem planos de se aposentar daqui a algum tempo.

Leonardo que fez sua transmissão online ao lado do embaixador, já prevê a sua despedida dos palcos com a turnê “Não Aprendi Dizer Adeus”, que deverá juntar os grandes sucessos de sua carreira e ainda da dupla Leandro e Leonardo. Há também, um filme já pronto exibindo a história que os consagrou na música sertaneja do país. Devido a pandemia, no entanto, ainda não pôde ser lançado. O roteiro é do autor Benedito Ruy Barbosa.

Segundo o Movimento Country apurou, uma fonte ligada ao escritório Talismã, administrado pelo cantor, afirmou que “Leonardo quer transformar a despedida em uma grande comemoração da carreira e pretende levar sempre algum convidado para o seu show”.

