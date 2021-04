Famoso no circuito de rodeios, o locutor Ivan Diniz morreu, nesse domingo (4/4), aos 57 anos, em Rio Verde (GO). Ele estava internado desde a última quinta-feira (1º/4), com covid-19.

De acordo com informações divulgadas pela TV Anhaguera, Ivan Diniz precisou ser intubado e não resistiu às complicações causadas pela doença.

