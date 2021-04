Luan Santana é flagrado em pesca pela polícia e gera polêmica na web

No último fim de semana, o cantor sertanejo Luan Santana foi flagrado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) enquanto pescava no Rio Coxim, em São Gabriel do Oeste. Na fazenda, no interior do Mato Grosso do Sul, o cantor estava na companhia de familiares e amigos quando a fiscalização os encontraram.

Em meio a falta de eventos e shows por conta da pandemia do corona vírus, os cantores estão aproveitando para curtirem o tempo livre da maneira como preferem.

Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!