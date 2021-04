Ludmilla exibe cabelo natural e dispara: “Tira a lace e ganha lugar de fala”

Ludmilla retirou o lace e, nesta sexta-feira (9), exibiu seus fios naturais no Instagram. A cantora usou uma frase irônica para rebater quem a criticou por ter usado peruca em sua apresentação no BBB21, no sábado (3). Na ocasião, ela mandou uma indireta para Rodolffo após o ex-participante ter feito um comentário pejorativo sobre o black Power do João.

“URGENTE: Ludmilla tira a lace e ganha lugar de fala”, disparou a funkeira. “Meu black. Minha raiz. Meu cabelo, minhas regras. Respeita nosso cabelo”, acrescentou através de hashtags.

