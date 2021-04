Lutador acreano de MMA vence um dos atletas mais duros do país em competição

O riobranquense Thomas Bryan Lopes Galvão, de 22 anos, representou o Acre neste último sábado (3), durante o evento de artes maciais Rondônia Champions Day.

O encontro nacional com lutadores profissionais de todo o país reuniu duas categorias, com nove lutas: K-1 e MMA. As medidas sanitárias e de segurança foram cumpridas por conta da pandemia do novo coronavírus. Todos foram testados antecipadamente.

O lutador acreano de MMA concorreu com um dos atletas mais duros do Brasil, André “Mustang”, e saiu vitorioso.

“Me sinto honrado em poder representar o meu Estado em um evento tão importante, vencendo a luta contra um dos mais duros lutadores desse país. Vale a pena todo esforço dedicado nas lutas”, explicou à reportagem do ContilNet.

Thomas já havia participado de outras edições do evento e conta que já se prepara para as próximas disputas.

“Quero agradecer a todos que me incentivaram nesse processo e torceram por mim. Estou me preparando para as próximas batalhas, levando o orgulho de ser acreano. Na minha preparação, pude contar com toda a assistência da minha equipe de Muay Thai, que e a única filial no Acre de uma das maiores escolas de Muay Thai do mundo, a Chute Boxe, com a equipe de jiu jitsu Jacaré, liderada pelo professor José Roberto, que foi responsável por toda a minha preparação de grappling para essa luta”, finalizou.