Madrasta de 15 anos que bateu em garoto de 4 também é sua irmã; entenda história

O homem foi preso pelo estupro de vulnerável praticado contra a filha. A adolescente, que tem 15 anos, tem um filho com o próprio pai. Segundo a polícia, a garota foi sequestrada da casa da mãe pelo pai em 2019.

“Essa história, até para nós da delegacia, que lidamos com inúmeros casos de violência física e sexual praticada contra criança e adolescente por adultos, é um caso peculiar. Essa adolescente foi sequestrada da casa da mãe pelo pai em 2019” , explicou a delegada Iara França Camargos.

Segundo a Polícia Civil, em relação às agressões cometidas contra o menino de quatro anos, o pai pode ser indiciado por omissão de socorro. A adolescente vai responder pelas agressões contra o irmão. Ela aguarda o resultado do inquérito na casa de parentes.

A mãe do menino agredido não foi localizada pela polícia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma vizinha acionou a Polícia Militar na sexta-feira (9), após ter visto hematomas ao redor dos olhos e um inchaço na cabeça do menino de 4 anos. O caso aconteceu no bairro Nova Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.