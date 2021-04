Madureira x Flamengo: onde assistir, horário,escalações

O Flamengo encara o Madureira na noite desta segunda (5/4), em duelo válido pelo Campeonato Carioca. O time rubro-negro vai para o confronto com força máxima antes do duelo com o Palmeiras pela Supercopa, em Brasília, no próximo domingo (11/4).

Confira mais detalhes sobre a partida abaixo:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Madureira: Felipe Lacerda, Rhuan, Edmário, Maurício e Juninho; Feitosa, Humberto e Nivaldo; Silas, Bruno Santos e Luiz Paulo. Técnico: Alfredo Sampaio.

Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Raul de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: segunda-feira (5/4/2021)

Horário: 21h

Arbitragem: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Transmissão: FlaTV+