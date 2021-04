Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, achado morto no dia 8 de março, foi ao salão de beleza um dia após o enterro do filho, em Realengo, no Rio de Janeiro.

Ela esteve no Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, gastou R$ 240, foi atendida por três profissionais, e fez manicure, pedicure e escova.

Policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca, Rio) prenderam na manhã desta terça-feira, 8, o vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (Solidariedade), e a mãe de Henry, Monique Medeiros.