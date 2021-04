Maior distância de Lira com o governo contribui para esvaziamento da pauta de costumes na Câmara

Em pouco mais de dois meses na presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), antes visto como o principal fiador das políticas do governo Jair Bolsonaro no Congresso, mudou de papel.

Com a escalada da crise provocada pela pandemia e a disputa atual em torno do Orçamento, projetos apresentados como prioritários pelo Palácio do Planalto perderam espaço, e a agenda de costumes, relegada ao segundo plano, deve se esvaziar neste ano.

Das pautas conservadoras com apelo na base bolsonarista, apenas uma até agora teve sinalização positiva de Lira para ser levada adiante: a proposta que trata do ensino doméstico, ou homeschooling. Outras propostas foram esquecidas.

Leia na íntegra: Clique aqui para continuar lendo esta reportagem em O GLOBO.