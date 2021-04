Mais 15 estabelecimentos são autuados no AC por descumprimento do decreto

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou nesta segunda-feira (12) o relatório da operação que visa a fiscalização do cumprimento do decreto com as medidas restritivas impostas pelo governo para tentar conter a disseminação do coronavírus aos fins de semana.

Conforme os dados, foram registradas entre sexta (9) e domingo (11), pelo menos 149 abordagens, onde 12 foram de pessoas que circulavam pela cidade sem utilizar máscara. Outros 15 estabelecimentos comerciais foram autuados e 31 foram orientados a respeito do decreto.

“Acredito que até em razão da didática adotada na semana anterior, foi possível perceber uma redução dos estabelecimentos que buscavam de uma forma ou de outra burlar a norma, mas, independente disso, foram feitas diversas notificações”, disse o secretário de Segurança, Paulo Cezar.