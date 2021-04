Mais de 3 kg de entorpecentes são capturados na BR-364, entre Sena e Manoel Urbano

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, após levantamento de informações do Giro, realizou nesta quinta-feira (8) a apreensão de arma fogo, tipo garroncha, cal.38, bem como 3,6 KG de entorpecente, dos quais aproximadamente 2,1 kg eram de cocaína e 1,5 kg de maconha.

A apreensão se deu no decorrer de bloqueio policial na BR-364, KM 01, sentido Sena Madureira-Manoel Urbano, após abordagem ao táxi que levava uma adolescente em direção à cidade de Manoel Urbano.

A ação foi fruto do trabalho de inteligência dos militares do 8° BPM na repressão ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Essa é a maior apreensão de droga de 2021 realizada pelo 8° BPM. E ainda a segunda arma de fogo apreendida em menos de 24horas.

A adolescente de 17 anos foi conduzida à delegacia de Polícia de Sena Madureira para lavratura dos procedimentos cabíveis.