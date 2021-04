Mais uma escolha acertada de Gladson Cameli: Arlenilson Cunha no Iapen

O governador do Acre, Gladson Cameli, tem feito escolhas acertadas e mudanças pontuais ao longo do mandato. Uma dessas mudanças foi a nomeação do policial penal Arlenilson Cunha para a presidência do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), há um ano.

Arlenilson Cunha recebeu a autarquia em um momento conturbado, de mal-estar com o judiciário, pagamentos atrasados de fornecedores, muitos conflitos internos e manifestações de familiares de presos. Com bom trânsito na categoria, de um perfil pacificador, firme e coerente nas decisões, organizou a casa com uma boa gestão administrativa e fortaleceu o ambiente operacional do Sistema Penitenciário do Acre.

“O mês de março marca um ano em que a atual gestão se encontra à frente do Iapen. Entre desafios e percalços, melhoramos e, notoriamente, avançamos”, destaca o presidente.

A equipe liderada por Arlenilson Cunha recebeu o órgão com uma dívida que totalizava R$ 22 milhões de reais e passou a gerir e pagar os contratos. “pagamos 12 milhões em dívidas e conseguimos reduzir as despesas do órgão em 25% comparadas ao ano de 2019”, explica.

Ao ser perguntado sobre como tem conseguido avançar na gestão, o presidente foi enfático ao destacar a importância dos superiores e servidores da instituição. “Agradeço ao governador, Gladson Cameli, pela confiança depositada, ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, e ao secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão. Também agradeço a todos os policiais penais, técnicos e demais funcionários pela doação diária e o comprometimento com o serviço público no âmbito do sistema prisional. A união de todos faz do Iapen uma instituição forte”, afirmou.

Avanços e melhorias

Em apenas um ano e enfrentando as dificuldades que a pandemia trouxe, a atual gestão do Iapen soma pontos importantes de avanços e melhorias.“ Apesar dos dias atípicos que estamos vivendo, continuaremos firmes e comprometidos, porque os grandes homens abraçam grandes missões”, disse Arlenilson Cunha.

Veja abaixo alguns avanços e melhorias realizadas pela gestão:

01. Instalação de body scan (scanner corporal) nas unidades penitenciárias de Senador Guiomard, Cruzeiro do Sul e estabelecimento penal feminino da capital;

02. Links de Internet na área administrativa dos presídios do interior (Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul);

03. Adaptação de salas para audiência por vídeo conferência em Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul;

04. Novas instalações do Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos e Núcleo de Apoio à família em Tarauacá;

05. Instalação de corredor de segurança nos Pavilhões “O” e “P” do Complexo Penitenciário de Rio Branco, com uso de cães.;

5.1. Fortalecimento do Canil – com contratos para manutenção (alimentação e cuidados veterinários);

06. Instalação de bloqueadores de sinal de celular nos Pavilhões “O” e “P” do Complexo Penitenciário de Rio Branco; no Estabelecimento Penal de Cruzeiro do Sul (fase de aperfeiçoamento);

07. Instalação de 35 câmeras do circuito de monitoração por câmeras (Circuito Fechado de TV) no presídio de Cruzeiro do Sul; 32 câmeras no presídio de Tarauacá;

08. Reforma de todos os postos de serviço policial da Unidade de Recolhimento Provisório de Rio Branco; e instalação de parlatórios na Unidade de Regime Fechado 1 de Rio Branco, em parceria com a OAB/AC;

09. Reforma das guaritas da Unidade de Recolhimento Provisório de Rio Branco (em andamento);

10. Aquisição, sem custos, e implementação do Sistema de Gestão e Informação (Siapen), sendo o Acre o único estado da Região Norte a possuí-lo;

11. Implementação da plataforma AVAC, facilitando que os servidores, principalmente do interior, realizem cursos online e provas de promoção;

12. Garantia de recurso junto ao Departamento Penitenciário Nacional (Depen) para implantação da Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) no município de Cruzeiro do Sul;

13. Instalação do Escritório Social na capital Rio Branco, em atenção à política criminal para o egresso do sistema prisional;

14. Entrega de 20 carabinas táticas e seis fuzis T-04 para o serviço operacional; quatro viaturas furgão e um ônibus adaptado para transportes de presos, fruto de parceria com o Depen; kit tático de fardamento (duas gandolas táticas combat shirt, duas camisetas de malha manga curta, um coturno marca kallucci, um cinto tático marca kallucci, um brasão/escudo emborrachado) para todos os policiais penais do Acre, sendo distribuídos conforme calendário previamente estabelecido; 200 rádios digitais portáteis e 10 rádios base para o melhoramento da comunicação no serviço policial; 80 Espingardas CBC – calibre 12, para uso no serviço policial ordinário e outras intervenções de cunho operacional;

15. Melhorias na iluminação interna e externa do Complexo Penitenciário de Rio Branco e da Unidade de Regime Fechado, também conhecida como Antônio Amaro Alves;

16. Substituição de poste e transformador de energia elétrica no estabelecimento penal de Tarauacá;

17. Instalação de gerador de energia elétrica na Unidade Penal de Tarauacá;

18. Disponibilidade de duas viaturas para demandas policiais na circunscrição policial do Complexo Penitenciário de Rio Branco;

19. Adequação do Espaço de Atendimento de Saúde no estabelecimento penal masculino de Cruzeiro do Sul;

20. Ampliação do Espaço de Recepção e Espera do estabelecimento penal feminino de Cruzeiro do Sul;

21. Aquisição de 2 mil colchões (seguindo distribuição de calendário prévio); e de 2 mil cadeados para uso em celas e uso administrativo;

22. Combatemos a covid-19 com a entrega de 06 bombas do tipo atomizador costal, para sanitização das unidades prisionais.

Por fim, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o Acre está em segundo lugar no ranking de transparência das informações no combate à pandemia da covid-19.

