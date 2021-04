Plevison Mastub, de 38 anos, morreu na noite do último sábado (17) em Rio Branco. O empresário era dono do lanche do Jacaré e morreu por complicações causadas pela covid-19.

Internado há cerca de uma semana para tratar a doença, “Jacaré” precisou ser intubado ainda no sábado, mesmo dia em que morreu.