Marcus Alexandre é denunciado suspeito de peculato e formação de quadrilha

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre, está sendo investigado pelo Ministério Público do Acre (MPAC), após denúncia por peculato e formação de quadrilha.

A ação que está sendo acompanhada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) tem a ver com a descoberta de uma fraude de R$ 7 milhões em verbas da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb).

Ao site G1, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) confirmou que a denúncia foi acatada, mesmo não publicada no Diário Eletrônico do órgão, e que o processo segue em segredo de justiça.

O fato foi alvo da operação Midas, deflagrada em setembro de 2016, quando foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Em 2017, o MPAC informou que a fraude foi descoberta. 18 pessoas foram presas, incluindo funcionários da Emurb.

Marcos Alexandre explicou à reportagem que ainda não foi notificado sobre o assunto, mas que está preparado para apresentar defesa.

Com informações do G1 Acre.