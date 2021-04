Marido chega em casa bêbado, espanca e ameaça matar mulher grávida a facadas

Grávida de sete meses, uma mulher de 25 anos foi surrada e ameaçada de morte pelo marido de 28 anos nesta segunda-feira (12) em uma residência no bairro Novo Horizonte, no município de Candeias do Jamari, distante 20 quilômetros da capital Porto Velho (RO).

O Rondoniaovivo apurou através da ocorrência policial que o homem chegou na residência embriagado e quando a mulher foi tomar satisfação acabou surpreendida com socos e chutes pelo marido.

Não contente, ele pegou uma faca e ameaçou matar a esposa esfaqueada. Vizinhos intervieram e chamaram a Polícia Militar.

O acusado para não ser preso fugir correndo para dentro de uma mata nos fundos da residência. A ocorrência foi registrada no DP do município.