Marido é atacado a pauladas após ser acusado de agredir a esposa em bebedeira

Durante a noite de sexta-feira (16) Jarbson S. 38, foi agredido a pauladas após ser acusado de agredir a esposa em uma residência na zona Sul da capital de Rondônia. Ninguém foi preso.

Segundo informações da ocorrência policial, Jarbson estava em casa consumindo bebida alcoólica com a esposa e após discussão teria agredido ela. Dois homens que passavam em frente a casa saíram em defesa da mulher e correram atrás de Jarbson. No cruzamento da Avenida Jatuarana com Rua Miguel Calmon, ele foi alcançado e agredido a pauladas até cair desacordado.

Os autores do crime fugiram na sequência. Jarbson foi socorrido ao hospital João Paulo II em uma ambulância do Corpo de Bombeiros.

Já consciente, ele contou aos policiais que durante bebedeira com a esposa ela começou a gritar e os dois homens que passavam pelo local imaginaram que ele estava agredindo a mulher.

A esposa dele não foi encontrada para contar a versão. A ocorrência foi registrada de lesão corporal contra Jarbson.